L'Asd Ozierese 1926 annuncia gli arrivi di Giovanni Canu, Alessio Barracca e Davide Satta, tre importanti innesti che andranno a rinforzare la rosa gialloblù in vista del prossimo campionato di Promozione. Giovanni Canu, classe 2000, ha mosso i primi passi nel Buddusò, squadra del suo paese, con cui ha conquistato due storiche promozioni consecutive, vincendo i campionati di Prima Categoria e Promozione.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie del Siniscola Montalbo, in Promozione, e del Taloro Gavoi, nel campionato di Eccellenza. Alessio Barracca, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile dell'Olbia. Successivamente ha maturato significative esperienze in Serie D con Atletico Uri e Latte Dolce, prima di mettersi in evidenza nel campionato di Eccellenza con le maglie di Li Punti, Nuorese e Buddusò. Davide Satta, classe 2006, torna a vestire i colori dell'Ozierese dopo le esperienze maturate lontano da Ozieri.

Dopo il percorso nel settore giovanile gialloblù, ha esordito in Prima Categoria con il Pattada, dove si è affermato come uno dei migliori fuoriquota del campionato. Nella scorsa stagione ha invece indossato la maglia dell'Oschirese, proseguendo il suo percorso di crescita e confermando le sue qualità.

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