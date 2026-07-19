È una timida notizia positiva quella che arriva a 24 ore dal termine per la scadenza delle iscrizioni al campionato di Eccellenza: il Carbonia calcio infatti ha formalizzato la sua adesione tramite la iscrizione online, come prevede il regolamento.

E nonostante la pesantissima crisi che potrebbe essere aggravata anche dalle vertenze dei calciatori che reclamano spettanze arretrate.

La dirigenza, capeggiata dal presidente Andrea Meloni è infatti ancora alla ricerca di finanziatori e soci per evitare fra una decina di giorni di vanificare il passaggio burocratico che è stato rispettato oggi.

Domani infatti sarebbero dovute scadere le iscrizioni ma il Carbonia calcio ha pensato di anticipare di 24 ore le procedure. Un segnale positivo ma la caccia agli imprenditori che aiutino a superare la grave difficoltà economica della società è ancora apertissima e i veri giochi dunque si dovrebbero risolvere verso la fine di luglio. Quando cioè occorrerà versare un congruo anticipo legato appunto all'iscrizione. Sebbene sia possibile comunque rateizzare anche le spese successive.

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