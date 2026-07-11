Nuovo arrivo in casa Usinese in vista del prossimo campionato di Promozione. La società ha tesserato il portiere Davide Piga, portiere classe 2002. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Cagliari, Davide Piga ha maturato importanti esperienze tra professionismo e Serie D, vestendo le maglie di Viterbese, Castrovillari, Vastogirardi e Campobasso, con cui ha conquistato la vittoria del campionato.

Nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dell’Alghero Calcio, confermandosi come uno dei portieri più affidabili del panorama regionale.

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