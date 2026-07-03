La ricostruzione del Siniscola Montalbo continua. Il club, che quest'anno festeggia i suoi 70 anni di storia, è pronto a rifarsi "il look" in vista del campionato 2026-2027 in Seconda Categoria. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Robert Saporito in difesa, nello stesso reparto, ma ancora più arretrato, è ufficiale l'arrivo di Federico Isacchi. Il portiere classe 1984 torna a vestire i colori della Montalbo dopo 10 anni passati tra Prima e Seconda Categoria con le maglie de La Caletta, Cala Gonone, F.C. Biasi e Lulese.

Sui social, la società della Montalbo scrive: "L’ULTIMO BALUARDO È TORNATO. L’ultima linea di difesa. L’uomo chiamato a proteggere la porta e questi colori. Federico Isacchi torna a casa. Portiere di esperienza, siniscolese, pronto a rimettersi i guanti per la Montalbo. Perché la storia si difende anche tra i pali. Bentornato, Federico. C’È UNA STORIA DA DIFENDERE".

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