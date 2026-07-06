Patryk Krolczyk è il nuovo portiere del Tortolì che sta preparando l'ennesima stagione di Eccellenza.

Il giocatore polacco, classe1994, ha una grande esperienza alle spalle giocando a lungo il Polonia, in Germania e Spagna. Cresciuto nel settore giovanile dell'Augsburg, n ll'ultima stagione è arrivato in Sardegna indossando la maglia della Macomerese in Promozione. Patryk Krolczyk è definito portiere «affidabile tra i pali e e nelle uscite, dotato di grande personalità».

Tornerà utile alla causa del Tortolì che sta allestendo una squadra competitiva.

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