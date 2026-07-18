Dopo l’arrivo del portiere Andrea Carta dal Samugheo, primo rinforzo in vista del prossimo anno, il Santa Giusta, compagine che prenderà parte al campionato di Prima Categoria, annuncia altri due nuovi innesti.

In vista della prossima stagione, infatti, il confermato mister Gianni Lutzu potrà contare anche su Mattia Fadda e Mirko Soddu. Fadda, anche lui ex Samugheo, è un centrocampista di qualità e quantità, con esperienze, sempre in Promozione, ad Arborea e Terralba. Soddu, invece, può ricoprire tutti i ruoli di difesa e centrocampo e ha un lungo curriculum nei massimi tornei regionali.

Protagonista, infatti, con le maglie dell’Arborea (con una vittoria del campionato di Prima Categoria), del Terralba e della Freccia Parte Montis, lo scorso anno, dopo aver iniziato con la maglia dell’Arbus, in Prima, ha giocato la seconda parte di stagione con il C.R. Arborea, vincendo il campionato di Seconda.

© Riproduzione riservata