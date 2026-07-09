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09 luglio 2026 alle 11:02
Eccellenza, al Tortolì l'attaccante Nicolò TrentaClasse 2007, va ad arricchire il reparto offensivo della squadra
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Nuovo importante acquisto del Tortolì che prepara la squadra per il prossimo torneo di Eccellenza.
In Ogliastra arriva l'attaccante di Porto Torres, classe 2007, Nicolò Trenta, che va ad arricchire il reparto offensivo della squadra dopo la positiva stagione giocata lo scorso anno al Campanedda.
Nell'occasione, Nicolò Trenta ha segnato nove gol nel girone B di Promozione.
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