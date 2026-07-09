Nuovo importante acquisto del Tortolì che prepara la squadra per il prossimo torneo di Eccellenza.

In Ogliastra arriva l'attaccante di Porto Torres, classe 2007, Nicolò Trenta, che va ad arricchire il reparto offensivo della squadra  dopo la positiva  stagione giocata lo scorso anno al Campanedda.

Nell'occasione, Nicolò Trenta ha segnato nove gol  nel girone B di Promozione.

© Riproduzione riservata