Il Deportivo Turritano protagonista ai Campionati Nazionali del Csi - Centro sportivo italiano Sportivo. La formazione biancorossa ha ottenuto uno storico terzo posto assoluto nel campionato nazionale di calcio a 11, portando il nome di Porto Torres sul podio. Dal 9 al 12 luglio, ad Asti, il Deportivo ha affrontato le migliori squadre qualificate provenienti da tutta Italia in una competizione che ha riunito oltre 550 atleti in rappresentanza di 24 città e 12 regioni.

Un percorso straordinario quello della formazione guidata dal presidente Gianmarco Borra, dal mister Francesco Pintus e dal viceallenatore Stefano Tolu, culminato con una semifinale combattuta, persa soltanto ai calci di rigore contro la squadra che ha poi conquistato il titolo. I turritani hanno concluso la manifestazione senza alcuna sconfitta nei tempi regolamentari, conquistando sul campo la stima e il rispetto delle altre squadre partecipanti.

Per il presidente Gianmarco Borra: «Questo terzo posto ai Campionati Nazionali vale come un trofeo alzato al cielo. Sono stati giorni di fuoco: cinque partite in poco più di tre giorni, nessuna sconfitta nei tempi regolamentari. Ci siamo arresi solo alla lotteria dei rigori contro i campioni, ma non ci siamo mai piegati davanti a nessuno. Quello che abbiamo fatto in campo è la fotografia di ciò che è il Deportivo: non è una semplice squadra ma un vero e proprio stile di vita. È il calcio fatto di amicizia vera, di sacrificio, di persone che si mettono al servizio dei compagni, dove la passione e la ricchezza umana valgono più di ogni risultato».

Il prestigioso traguardo nazionale arriva al termine di una stagione eccezionale. Il Deportivo Turritano ha dominato il campionato Open CSI, vincendo la regular season nel girone unico a 14 squadre e conquistando anche i playoff, disputati per la prima volta con la formula Final Eight, battendo in finale l’Ittiri Calcio CSI per 2-0 e guadagnando così l’accesso alle finali nazionali. A completare una stagione da incorniciare è arrivata anche la conquista della Supercoppa Csi che aveva inaugurato l’annata sportiva.

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