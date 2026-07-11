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11 luglio 2026 alle 22:06
Il ritorno di Michele Suella a VillamassargiaL’attaccante è reduce da un campionato da protagonista con il Masainas
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Un ritorno atteso: l'attaccante Michele Suella giocherà il prossimo campionato col Villamassargia. Un ritorno dopo l’esperienza vissuta due stagioni fa.
Reduce da un campionato da protagonista con il Masainas, culminata con la vittoria del campionato in Promozione e un bottino importante di reti, Michele torna a Villamassargia con entusiasmo, qualità e tanta voglia di continuare a lasciare il segno. Da lui i tifosi si attendono tanti gol.
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