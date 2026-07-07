Tempo di bilanci in casa Dorgalese che tramite un comunicato sui propri social ha annunciato lo staff tecnico della stagione 2026-2027.

Il club rossoblù è reduce da una discreta annata in Prima Categoria con un solido decimo posto con 39 punti. Le intenzioni della società sono chiaramente di migliorare ulteriormente il piazzamento e imporsi nelle zone nobili della classifica.

La guida tecnica è stata confermata già da tempo con Giuseppe Tendas che sarà ancora l'allenatore della Dorgalese. A seguire, il tecnico della Juniores sarà Agostino Chisu, con Fabrizio Lai che si occuperà invece di guidare la categoria Allievi.

Per gli Esordienti l'allenatore sarà Mauro Loi mentre la categoria dei Pulcini saranno sotto la guida di Alessandro Piredda. Primi Calci e Piccoli Amici invece, saranno guidate da Pietro Toggia. Annunciati anche il Preparatore Atletico Massimo Becconi il Preparatore Portieri Paolo Seddone.

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