Il patrimonio verde di Cagliari è di inestimabile valore. Non sempre, tra potature radicali, tagli selvaggi e asfalto soffocante, la cura di questo tesoro avviene nel migliore dei modi. Altre volte, come nel bosco verticale dell’architetto Stefano Boeri, inaugurato nell’estate scorsa, sono stati piantati alberi poco adeguati, nei periodi sbagliati e in più potati in modo netto che ora vengono sostituiti da nuovi esemplari.

In questi giorni l’impresa vincitrice dell’appalto sta provvedendo a sostituire i nove alberi di Giuda (Cercis siliquastrum) morti sui 191 della passeggiata (ancora di competenza dell'assessorato comunale dei Lavori pubblici).

La speranza è che le piante attecchiscano, crescano nel migliore dei modi e passino sotto la tutela del Servizio verde di Palazzo Bacaredda.

