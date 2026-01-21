Promozione, Sanna e Barboza al comando della classifica dei marcatoriI risultati dopo la seconda giornata di ritorno
In Promozione si è disputata la seconda giornata del girone di ritorno. Nel girone A domina la classifica dei marcatori Andrea Sanna del Terralba, autore di sedici reti. Alle sue spalle incalzano Angelo Marci del Guspini e Marco Gianoli della Tharros, entrambi a quota undici gol dopo le reti messe a segno nell’ultimo turno.
Restano fermi a dieci Lorenzo Camba del Cus Cagliari e Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia, mentre avanza a nove il bomber della capolista Villacidrese, Roberto Cappai.
Nel girone B continua la fuga di Diego Barboza dell’Alghero, che contro il Coghinas ha firmato la ventesima rete stagionale. Si avvicina Domenico Saba del Bonorva, salito a quota diciannove grazie alla doppietta realizzata contro lo Stintino. Rimane terzo Gavino Molozzu dell’Atletico Bono, fermo a quindici gol. Stabili a tredici Juan Vera Rubio, ancora a secco dopo il trasferimento al Castelsardo, e Santiago Mateucci del Coghinas.
GIRONE A
16 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
11 RETI: Angelo Marci (3 rig.) (Guspini); Marco Gianoli (Tharros).
10 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).
9 RETI: Roberto Cappai (Villacidrese).
8 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Luca Muscas (Villacidrese).
7 RETI: Gianluca Reginato (Selargius); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
6 RETI: Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Fabrizio Casu, Raffaele Picciau (4 rig.) (Uta 2020).
5 RETI: Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Marco Sanna (Calcio Pirri); Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Ezequiel Cordoba (Guspini); Mattia Sardu (2 rig.) (Samugheo); Gino Noli (Tonara); Victor Manuel Pascual Sales (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia).
4 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.) (Arborea); Giovanni Tegas (Baunese); Omar Loi (1 rig.) (Calcio Pirri); Julian Marcos Miranda (Castiadas); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Mirco Loreto (Samugheo); Claudio Corda, Manuel Piras (Terralba Bellu); Filippo Orrù (Tharros); Mauro Ruggeri (Tonara); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia); Matteo Atzei (Villacidrese).
GIRONE B
20 RETI: Diego Barboza (3 rig.) (Alghero).
19 RETI: Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).
15 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).
13 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 0, Macomerese 13). Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).
12 RETI: Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (1 rig.) (Macomerese).
11 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena).
10 RETI: Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).
9 RETI: Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Victory Igene (Usinese).
8 RETI: Cissè Kaba Sidi (Bosa); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
7 RETI: Augusto Bonivardi (1 rig.) (Arzachena).
6 RETI: Antonio Marras (Alghero); Samuele Pinna (Bonorva); Nicolò Trenta (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas); Antonio Fantasia (3 rig.) (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Ruben Figueiras (Thiesi).
5 RETI: Joel Baraye, Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese); Nicola Sanna (Usinese);