Fabrizio Ruzzu resta sulla panchina dei Giovanissimi Regionali Élite. Ruzzu vanta una lunga carriera nel settore giovanile del Cagliari. L'obiettivo come scrive la società è quello «di confermare e consolidare la prestigiosa categoria conquistata pochi mesi fa».

Marco Tascedda è stato confermato alla guida degli Allievi dopo una promozione dal Provinciale al campionato regionale. «Anche quest'anno - fa sapere la società - sarà al timone degli Allievi Regionali, continuando il percorso di crescita dei ragazzi delle annate 2010 e 2011».

La Juniores nazionale sarà guidata da Davide Moi, giocatore dal passato illustre anche tra i professionisti e in serie D. «La sua esperienza, unita alla profonda conoscenza delle esigenze del calcio di alto livello, sarà fondamentale- sostiene la società- per accompagnare i nostri giovani nel percorso che li avvicinerà alla Prima Squadra. Siamo certi che saprà trasmettere ai ragazzi tutta la sua passione, il suo entusiasmo e la sua grinta».

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