Eccellenza, Favarin confermato sulla panchina dell'IlvamaddalenaLa squadra vanta discrete possibilità di essere ripescata in D
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Giancarlo Favarin allenerà l'Ilvamaddalena anche la prossima stagione. Lo comunica la società a tifosi e sostenitori: «L’esperto allenatore toscano», dice il comunicato, «ha sposato con entusiasmo il nostro progetto, prescindendo dalla categoria nella quale saremo impegnati».
Attualmente l'Ilvamaddalena ha un posto sicuro in Eccellenza: la società ha deciso di presentare domanda di ripescaggio in Serie D. La squadra può godere in merito di un punteggio molto alto nella speciale classifica dei ripescaggi.
Avrebbe insomma discrete possibilità di essere ripescata in D dopo aver perso lo spareggio playoff contro una squadra umbra.