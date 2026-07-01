Promozione in prima squadra per il difensore Diego Rubino, classe 2008, e il centrocampista Riccardo Sardo, più giovane di 2 anni: i due under entrano a far parte ufficialmente della rosa del Santa Teresa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

Tra qualche settimana, Rubino e Sardo inizieranno la preparazione agli ordini del tecnico Fabio Levacovich col resto del gruppo, che vanta già 18 effettivi. Per adesso, le conferme al Santa Teresa l’hanno fatta da padrone, con 13 giocatori che proseguiranno la loro avventura in biancoceleste dopo la straordinaria stagione chiusa a maggio con la salvezza ai playout, più i ragazzi che dalle giovanili venivano, di volta in volta, aggregati alla prima squadra, come Daniele Arbus, Sebastiano Nicolai e Angelo Sardo, destinati quest’anno a recitare un ruolo maggiore.

Per completare l’organico mancano alcuni tasselli, figure che il direttore sportivo Tommasino Muntoni ha individuato tra le fila delle squadre avversarie dell’ultimo campionato ma anche in altre categorie, e che, secondo indiscrezioni, andranno a rinforzare in particolare l’attacco, che perde Nico Carlander e Kaspars Svārups, e la difesa.

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