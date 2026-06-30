Prima Categoria, il Gonnosfanadiga si tiene stretto Lautaro RodriguezIl centrale argentino farà parte della rosa del tecnico Pice
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Nuova riconferma in casa Gonnosfanadiga che dopo Federico Uccheddu avrà a disposizione anche Lautaro Rodriguez per la prossima stagione in Prima Categoria.
Il centrale argentino farà parte della rosa del tecnico Pice per un'annata di rivincita per i biancoverdi, arrivati dodicesimi la scorsa stagione. Terzo anno in casa Gonnosfandiga dunque per il classe 1999, titolarissimo della retroguardia anche lo scorso anno dove ha messo a segno tre gol.
Sui social la società scrive: «Il passaporto dice Argentina, ma il cuore batte forte per Gonnos. Lautaro Rodriguez, difensore centrale classe 1999, farà parte della retroguardia dell'Usd Gonnosfanadiga anche per la stagione 2026/2027. Il suo rinnovo è il frutto di un immenso attaccamento alla maglia e alla nostra comunità, che lo ha adottato fin dal primo giorno come uno di famiglia. La sua garra argentina continuerà a proteggere i nostri colori. ¡Vamos Lauti, andiamo a lottare insieme».