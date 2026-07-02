Promozione, prime conferme nello staff tecnico del settore giovanile dell’ArzachenaGianrocco Petroccelli, Nicolò Occhi ed Edoardo Cavallone ancora in biancoverde
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Tris di conferme per l’Arzachena, che prima di svelare i volti della prima squadra della stagione 2026/27 annuncia il prolungamento del rapporto con tre colonne portanti del settore giovanile: si tratta del Responsabile dell’Attività di Base Gianrocco Petroccelli, dell’allenatore degli Allievi regionali Nicolò Occhi e di Edoardo Cavallone, che passa dall’Under 13 ai Giovanissimi regionali.
Forte anche del patentino UEFA B, Petroccelli seguirà anche il gruppo Under 11, portando avanti il lavoro di formazione tecnica ed educativa che rappresenta uno dei punti di forza del progetto del club smeraldino, che giusto ieri ha annunciato di aver rinnovato la collaborazione con la Juventus per la Scuola calcio.
Doppio impegno anche per Occhi, che seguirà pure un gruppo Under 13, e per Cavallone, a cui sarà affidata un’altra Under 11 della Scuola calcio.