Temporali in arrivo sulla Sardegna: torna l’allerta meteo arancioneBollettino della protezione civile: interessati i settori meridionali e tutta l’area orientale fino alla Baronia
Le avvisaglie ci sono da giorni. Ma a partire da questa sera, e per tutta la giornata di domani, 6 marzo, sulla Sardegna è previsto un intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche: sono attese piogge sparse un po’ su tutto il territorio, con un’allerta di colore arancione oer rischio idrogeologico che interessa – per domani – il Sulcis, il Campidano di Cagliari, il Sarrabus, l’Ogliastra e la Baronia.
L’avviso è stato pubblicato dalla Protezione civile regionale.
«Dalle prime ore della giornata di domani», si legge, «è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna sud-occidentale e in successiva estensione al resto della Sardegna».
Le precipitazioni «saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati, fino a localmente elevati sulla Sardegna meridionale e sud-orientale. La componente temporalesca sarà meno importante della componente stratiforme, con i fenomeni più intensi attesi tra le prime ore del mattino e il pomeriggio».
I modelli previsionali indicano una attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata.
(Unioneonline/E.Fr.)