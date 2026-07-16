Scalo inaugurale, questa mattina al porto di Cagliari, per la Mein Schiff Flow. L'ammiraglia della Tui Cruises, compagnia crocieristica tedesca, proveniente da Palermo, ha effettuato la maiden call (la cerimonia che celebra l'esordio di una nave in un porto) nello scalo del capoluogo. A bordo circa 4.000 passeggeri.

La spesa media stimata a terra dei passeggeri è pari a circa 100 euro a persona. Particolarmente rilevante anche il numero delle escursioni acquistate dai crocieristi. Sono state 1.220 le prenotazioni registrate per i tour organizzati nel Sud Sardegna. Tra le destinazioni, il sito archeologico di Nora, l'oasi naturalistica di Monte Arcosu, le Cantine di Dolianova, la spiaggia del Poetto, le Saline Contivecchi e i percorsi dedicati alla scoperta del centro storico e delle principali attrazioni di Cagliari. "

«La maiden call odierna della Mein Schiff Flow rappresenta un importante riconoscimento per il porto di Cagliari e per l'intero sistema portuale isolano», dice Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna. «I numeri registrati oggi sulle prenotazioni delle escursioni dimostrano come il traffico crocieristico continui a generare ricadute economiche concrete e capillari, contribuendo, così, alla crescita dell'intera filiera del turismo. Da parte nostra, confermiamo l'apprezzamento per la fiducia accordata dalle compagnie ai nostri scali, ma anche l'obiettivo, primario, di proseguire nello sviluppo di una programmazione che possa promuovere nuove stagionalità turistiche durante tutto l'anno e distribuire i benefici della crescita su tutti i porti del sistema».

(Unioneonline)

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