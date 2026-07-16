È scattato da oggi, 16 luglio, l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici in tutta Italia. E a Cagliari già nove persone sono state multate dalla polizia locale.

Il costo medio della polizza si aggira fra i 35 e i 50 euro l’anno, ma in molti non si sono messi ancora in regola. Così come in molti non si mettono in regola agli altri obblighi già previsti da tempo, dal casco alla targa, passando per l’età minima, il limite di velocità e il divieto di trasportare altri passeggeri.

Nel solo 2026 sono 300 le multe comminate ai conducenti di monopattini, 250 senza casco e una cinquantina per le altre condotte vietate.

E oggi, in concomitanza con il nuovo obbligo appena scattato, la polizia locale di Cagliari ha intensificato i controlli, elevando complessivamente 18 sanzioni: nove per la mancata copertura assicurativa, nove per la mancanza della targa.

I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni per verificare che tutti si adeguino alla nuova normativa.

(Unioneonline)

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