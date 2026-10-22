Mercoledì si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. In campo sette partite su otto: Sant’Elena-Ferrini è stata rinviata, per accordo tra le società, a mercoledì 4 novembre alle 15. All’andata il Sant’Elena ha vinto 3-1 al “Polese”, e le due squadre si affrontano già sabato in campionato.

L’unica sfida ancora in perfetta parità è Cannonau Jerzu-Selargius. All’andata è finita 1-1 e il ritorno, al comunale di Jerzu, inizierà alle 17. Il Selargius arriva da capolista del girone A di campionato, il Cannonau è nono.

Alle 17 l’Ozierese, capolista del girone B, ospita l’Ovodda all’“Angelo Masala” partendo dal 3-0 dell’andata. Sempre alle 17 il Samugheo riceve l’Arborea al “Paules” e deve ribaltare lo 0-1 del primo incontro.

Alle 16 il Castelsardo, secondo nel girone B, ospita l’Arzachena al comunale di via Sedini dopo il 2-1 ottenuto in Gallura. Il Montealma, che all’andata ha vinto 2-0 a Campanedda, riceve gli ospiti all’“Antonello Canu” di Nulvi. Allo “Scalarba” il Macomer difende l’1-0 conquistato a Thiesi. A Sant’Antioco, infine, l’Antiochense cerca la rimonta contro l’Accademia Sulcitana, che si è imposta 1-0 all’andata.

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