Si giocano le gare di ritorno dei quarti, in palio i quattro posti in semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. Si inizia alle 15 col Santa Teresa Gallura che ospita il Calangianus, approdato ai quarti per la rinuncia del Tempio. La gara di andata è finita 0-0. Ospiti senza Asara, espulso all'andata. Arbitra Truocchio di Sassari.

Alle 16 le altre tre gare. Al "Mariotti" l'Alghero difende il 3-2 di Bonorva firmato dalla tripletta di Sagardia, capace di ribaltare il vantaggio di Sanna. Out per squalifica Chessa nell'Alghero e Camara del Bonorva. Dirige Fonnesu di Sassari.

In programma anche Tortolì-Nuorese con i locali forti del successo per 2-0 dell'andata, firmato da Delpiccolo e Mastropietro. Locali senza lo squalificato Loi. Arbitra Picca di Cagliari.

A Villacidro altro incrocio tra squadre già nell'albo d'oro: la Villacidrese, vincitrice nel 1997-98, deve ribaltare l'1-0 di Piras contro l'Iglesias detentrice, che a gennaio ha conquistato il primo titolo battendo 5-4 ai rigori proprio il Tempio a Oristano, dopo lo 0-0 dei supplementari. Dirige Corrias di Nuoro.

Con il punteggio complessivo in parità si va subito ai rigori. Le semifinali sono già prtogrammate per l'11 e il 25 novembre, poi finale secca su campo neutro, con data e sede da stabilire. La vincitrice accederà alla fase nazionale.

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