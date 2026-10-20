Risale la classifica l'Accademia Sulcitana dopo la partenza disastrosa con quattro sconfitte nelle prime quattro gare nel girone A della Promozione. La squadra di Dessì, sembra avere trovato i giusti equilibri, vincendo le ultime due gare del campionato e portandosi, dall'ultimo al 12 posto della classifica del girone. Sabato la squadra di Villa San Pietro ospita l'Arbus-Guspini con l'obiettivo di vincere ancora e di volare quindi verso il centro della classifica. La squadra sembra aver trovato i giusti equilibri. Domenica scorsa ha vinto con grande sorpresa a Castiadas con un secco, del tutto inatteso 5-0. La squadra di Dessì è quella che ha subito più reti (17), segnandone 13.

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