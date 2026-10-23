Cantiere nei ponti sul canale: 22 camion bar dello stadio si spostano nella curva sud del vecchio Sant’EliaNuova dislocazione delle attività in occasione delle partite casalinghe del Cagliari
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Ci sono i cantieri per il rifacimento dei ponti pedonali rialzati sul canale, si spostano i camion bar attivi durante le partite casalinghe del Cagliari.
Si debutta domani, sabato 24 ottobre, in occasione della gara contro il Bologna in programma alle 15: ventidue mezzi per la vendita di bibite e panini saranno posizionati in corrispondenza della Curva Sud del vecchio Sant’Elia.
La soluzione, condivisa con la Prefettura, la Questura e con gli stessi operatori, si è resa necessaria, fanno sapere dal Comune, «per consentire in maniera sicura l’attività degli esercenti senza l’interferenza del cantiere di riqualificazione delle passerelle di collegamento tra la Cittadella dello Sport nel quartiere di Monte Mixi e la zona della Unipol Domus».
La riassegnazione degli stalli, provvisoria sino al termine dei lavori in corso, «consentirà agli spettatori di poter usufruire dei servizi degli operatori del commercio ambulante prima e dopo le partite casalinghe del Cagliari in spazi più vicini al proprio settore».
(Unioneonline)