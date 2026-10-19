Tre squadre di Prima categoria in vetta a punteggio pieno. Sono il Decimo 07, la Verde Isola di Carloforte e il Tavolara prime del gironi A, B e C con 12 punti raccolti nelle prime quattro gare della stagione. Nel girone D, l'Ittiri è primo con 10 punti, uno in più del Valledoria. Ieri il Decimo 07 ha piegato la Baunese, Verde Isola e Tavolara hanno invece battuto rispettivamente il Santa Giusta e la Lulese. Ha vinto pure l'Ittiri contro il Siligo.

Nel girone A, il Tertenia può raggiungere il Decimo 07 a dodici punti, visto che deve recuperare una gara, quella con l'Himalaya.

La squadra ogliastrina ha giocato finora tre gare vincendole tutte: ora è terzo in classifica, col secondo posto nelle mani del La Palma, a quota dieci. Un campionato ancora nella sua fase iniziale anche se, finora, sono emerse proprio le grandi favorite. Gioventù Sarroch nel girone A, Sanverese e Segariu nel gruppo B, Silanus e Lulese nel terzo girone, sono ancora a zero punti.

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