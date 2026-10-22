Dopo i fatti di Milano e dopo i moniti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche Papa Leone XIV parla dei giovani e invita a prestare attenzione alle loro «condizioni di disagio esistenziale. Famiglie ferite, solitudini digitali, sentimento di inadeguatezza o di timore davanti a un futuro che appare incerto», ha detto nell'udienza ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla Pastorale Scolastica e Universitaria.

«Sotto la corazza, che tanti adolescenti si costruiscono per non soffrire, si cela il desiderio di amare ed essere amati», ha sottolineato il pontefice.

(Unioneonline)

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