In Eccellenza il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Manuele Porru del Terralba, espulso domenica scorsa. Una giornata di stop per Andrea Mereu, anche lui del Terralba, Joel Baraye dell’Alghero, Bruno Conti del Tortolì, Riccardo Doratiotto del Lanusei e Djedje Danon del Santa Teresa Gallura. Filippo Littarru del Taloro Gavoi salterà la prossima partita per somma di ammonizioni, mentre Davi Dias Braga del Santa Teresa entra in diffida. La sanzione più pesante tocca ad Alberto Marci, collaboratore tecnico del Tortolì: quattro giornate per una frase offensiva e scurrile rivolta all’arbitro subito dopo essere stato ammonito. Nello staff del Lanusei, due giornate a Davide Meloni e una al mister Michele Filippi.

In Promozione le squalifiche più pesanti sono di due giornate e riguardano Samuele Pinna del Coghinas, Andrea Zannini del Macomer e Peters Buriche dell’Ozierese. Un turno di stop per Aldana Cruz del Bosa, Andrei Florin Rarinca del Cannonau Jerzu, Alessio Pilo del Li Punti e Alessandro Soru della Macomerese. Alejo Gonzalo Grinbaum del Castiadas salterà la prossima partita per somma di ammonizioni.

La notizia più rilevante arriva però dalla Corte sportiva d’appello territoriale, che ha accolto il ricorso dell’Ovodda. La gara del 13 settembre con il Campanedda, finita 3-0 sul campo, diventa 0-3 a tavolino. Il Campanedda aveva schierato Cristiano Nonna, che doveva ancora scontare una giornata di squalifica rimediata la scorsa stagione nella Coppa Juniores.

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