Verde Isola di Carloforte e Sadali comandano il girone B della Prima categoria con l'obiettivo di giocarsi la Promozione. Quattro gare giocate, 12 punti conquistati dalle due squadre che vantano due punti di vantaggio sul Gonnosfanadiga e quattro su Tonara e Isili. Le due capoliste non vantano i migliori attacchi del girone.

Entrambe hanno segnato 16 reti, quattro a gara. Di loro ha finora fatto meglio il Decimoputzu con 17 gol all'attivo, nonostante occupi una posizione di centro classifica con appena sei punti. Tante reti, quelle del Decimoputzu, di cui nove segnate domenica scorsa contro la Sanverese, che di gol ne ha subito 23. Saverese è ultima a zero punti col Segariu. La Gialeto, ex grande del passato, con alcune stagioni anche in Interregionale, è terzultima con un solo punto in classifica. Domenica l'impegno più difficile è quello della Verde Isola, in trasferta a Gonnosfanadiga. Il Sadali gioca ugualmente in trasferta, sul campo della Gialeto.

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