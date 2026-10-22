Il Monastir apre sabato la nona giornata del girone G di Serie D. Alle 15, al Comunale di via Grazia Deledda, arriva il Trastevere. I sardi sono secondi a 16 punti insieme alla Certosa Campagnano, hanno il miglior attacco del girone con 21 gol e in casa non hanno ancora perso: tre vittorie e un pari, con 11 reti segnate. Cercano il riscatto dopo il 2-3 sul campo della Certosa. I romani sono quarti a 14 punti e arrivano dal 3-2 sul Sarrabus Ogliastra. In trasferta hanno vinto due volte, ma con 14 gol subiti hanno la difesa più battuta tra le prime dieci.

Domenica alle 15.30, al “Walter Frau” di Ossi, c’è il derby tra Ossese e Budoni. I padroni di casa sono settimi a 12 punti e in casa non hanno mai perso: una vittoria e tre pareggi. Arrivano però dall’1-2 sul campo della Gelbison. Il Budoni è quindicesimo a 7 punti e ha perso le ultime tre partite, con 12 gol subiti: 1-5 con il Monastir, 0-3 a Pagani e 2-4 con l’Albalonga. L’unico successo in trasferta è il 3-2 di Venafro.

Alle 14.30, al “Mario Todde” di Bari Sardo, il Sarrabus Ogliastra ospita la Gelbison. Gli uomini di Loi sono terzultimi a 6 punti e in casa non hanno ancora vinto: due pareggi e due sconfitte. L’ultima vittoria casalinga risale al marzo scorso. La Gelbison è tredicesima a 10 punti e nell’ultimo turno ha battuto 2-1 l’Ossese.

Sempre alle 14.30 la Sassari Latte Dolce, penultima a 6, gioca al “Rocchi” di Viterbo contro la Certosa Campagnano, terza a 16. I sassaresi vengono dall’1-1 interno con l’Anzio e in trasferta non hanno ancora vinto. La Certosa in casa ha perso una sola volta, proprio contro l’Ossese.



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