Sabato pomeriggio non giocherà nessuna squadra di Eccellenza: le otto gare della settima giornata sono tutte in programma domenica alle 15. Gli anticipi riguardano quindi la Promozione. Il girone A gioca l’intera settima giornata sabato alle 16. Il girone B ne anticipa due partite.

Girone A. La partita più importante si gioca a Cagliari, al “Giampiero Polese” di viale Marconi. La Ferrini, seconda a 15 punti, ospita il Sant’Elena Quartu, quarto a 13. La squadra di casa ha il miglior attacco del girone con 18 gol fatti, e ne ha subiti solo 4. Viene dal 4-0 sul campo dell’Arbus. Il Sant’Elena arriva dal 3-0 sull’Antiochense e ha in Mauro Ragatzu il secondo marcatore del torneo, con 5 reti. Le due squadre si ritroveranno anche nel ritorno di Coppa Italia, rinviato per accordo tra le società a mercoledì 4 novembre alle 15.

Il Selargius è primo con 16 punti ed è ancora imbattuto: 5 vittorie e un pareggio, il 2-2 di domenica scorsa a Samugheo. Riceve il Tharros, ultimo con un solo punto per effetto di una penalizzazione. Gli oristanesi non hanno ancora vinto e hanno segnato appena 2 gol. Il campo dichiarato non è disponibile, quindi la gara si gioca al comunale “Virgilio Porcu n. 1” di Selargius.

Anche l’Arborea è imbattuta. È terza a 14 punti e in casa ha vinto tutte e tre le partite giocate. Al “Ginetto Neri” arriva l’Uta, tredicesimo a 4 punti e ancora senza punti in trasferta. Nell’Arborea gioca Massimo Pibiri, capocannoniere del girone con 6 gol.

A Cagliari, al “Sa Duchessa”, si gioca il derby tra Cus Cagliari e Atletico Cagliari. Il Cus è undicesimo a 6 punti e viene dallo 0-0 di Oristano. L’Atletico è quinto a 10 punti e ha battuto 1-0 il Vecchio Borgo Sant’Elia. Ci sono due diffidati: Alberto Salaris tra gli universitari e Nicola Vacca tra gli ospiti.

Il Vecchio Borgo Sant’Elia, sesto a 9 punti, gioca in casa al “Bellavista” di Sinnai contro il Castiadas, ottavo a 8. Gli ospiti vengono dallo 0-5 interno con l’Accademia Sulcitana e saranno senza Alejo Gonzalo Grinbaum, squalificato per una giornata per somma di ammonizioni.

A Jerzu il Cannonau, nono a 7 punti, ospita il Samugheo, settimo a 8. I padroni di casa hanno pareggiato quattro partite su sei, e tutte e tre le gare casalinghe sono finite in parità. Mancherà Andrei Florin Rarinca, squalificato per un turno. Il Samugheo non ha ancora preso punti in trasferta e fuori casa non ha mai segnato. Mauro Frongia è diffidato.

A Villa San Pietro l’Accademia Sulcitana, dodicesima a 6 punti, ospita l’Arbus Guspini Costa Verde, quattordicesimo a 4. I padroni di casa vengono dal 5-0 di Castiadas. L’Arbus ha perso 0-4 in casa con la Ferrini.

Allo stadio comunale di Sant’Antioco l’Antiochense, decima a 7 punti, ospita l’Atletico Masainas, penultimo a 4. Il Masainas avrà l’allenatore Angelo Mei squalificato per una giornata.

Girone B. Sabato si giocano due partite. Alle 15, al “Luigi Orecchioni”, l’Arzachena ospita il Buddusò. L’Arzachena è settimo a 9 punti e ha in Edoardo Donati il suo miglior marcatore con 4 gol. Il Buddusò è tredicesimo a 4 punti e non ha ancora vinto: ha pareggiato quattro volte, l’ultima per 0-0 con il Campanedda. Alle 16, al “Badu e Linos” di Perfugas, il San Giorgio Perfugas, quindicesimo a 4 punti e reduce dal 2-1 subito a Bosa, ospita il Montealma, quarto a 11 dopo l’1-1 con l’Arzachena.

Le prime due giocheranno domenica: l’Ozierese, prima a 16 punti, va a Thiesi, e il Castelsardo, secondo a 15, ospita il Luogosanto. La classifica comprende già lo 0-3 a tavolino inflitto al Campanedda per la gara del 13 settembre con l’Ovodda. La Corte sportiva d’appello territoriale ha accolto il reclamo dell’Ovodda perché il Campanedda aveva fatto giocare Cristiano Nonna, che doveva ancora scontare una giornata di squalifica.

Su tutti i campi, prima delle gare dal 23 al 26 ottobre, le società sono invitate a leggere al microfono il messaggio della Lnd per la campagna “Ottobre Rosa” di Komen Italia sulla prevenzione del tumore al seno.

Programma (sabato 24 ottobre)

Girone A, ore 16: Accademia Sulcitana-Arbus Guspini Costa Verde; Antiochense-Atletico Masainas; Cannonau Jerzu Picchi-Samugheo; Cus Cagliari-Atletico Cagliari; Ferrini Cagliari-Sant’Elena Quartu; Selargius-Tharros (campo “Virgilio Porcu 1”); Arborea-Uta; Vecchio Borgo Sant’Elia-Castiadas (a Sinnai).

Girone B: Arzachena-Buddusò (ore 15); San Giorgio Perfugas-Montealma (ore 16).

Classifica girone A: Selargius 16; Ferrini 15; Arborea 14; Sant’Elena 13; Atletico Cagliari 10; Vecchio Borgo Sant’Elia 9; Samugheo, Castiadas 8; Cannonau Jerzu, Antiochense 7; Cus Cagliari, Accademia Sulcitana 6; Uta, Arbus Guspini, Atletico Masainas 4; Tharros 1 (-1).

Classifica girone B: Ozierese 16; Castelsardo 15; Coghinas 12; Montealma, Campanedda 11; Bosa 10; Arzachena, Macomerese 9; Luogosanto 8; Li Punti 6 (-2), Ovodda 6; Fonni 5; Buddusò, Macomer, San Giorgio Perfugas 4; Thiesi 0.

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