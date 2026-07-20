calcio
20 luglio 2026 alle 09:36
Prima categoria, al Calcio Pirri arriva il bomber ScardazanFisico imponente, bravo a proteggere palla e a far salire la squadra
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Il Calcio Pirri annuncia l’arrivo di Christian Scardanzan, nuovo attaccante della prima squadra di Prima categoria.
Nella scorsa stagione, con la maglia del Domusnovas, Scardazan ha realizzato 25 gol, conquistando il titolo di capocannoniere del girone.
Fisico imponente, bravo a proteggere palla e a far salire la squadra, il nuovo bomber arriva per contribuire a rilanciare la squadra dopo l'ultima amara retrocessione dalla Promozione.
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