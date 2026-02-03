La Giunta Comunale di Arzachena ha deliberato oggi l’intitolazione della Piazzetta di Porto Cervo a Karim Aga Khan IV fondatore della Costa Smeralda, «figura cardine della storia contemporanea sarda».

«Arzachena è il Comune della Costa Smeralda, che con la sua Amministrazione e la sua gente vuole commemorare il Principe Karim, cittadino onorario di questo paese, un uomo che ha guardato al nostro territorio con amore e lungimiranza nei suoi progetti imprenditoriali - dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Quando il territorio di Monti di Mola era ancora un’aspra distesa di granito e macchia mediterranea, l’Aga Khan capì che la bellezza del patrimonio naturalistico, la cultura locale e l’unicità del paesaggio sarebbero diventati la basi fondanti per costruire il suo sogno, ma anche per creare un nuovo sogno per gli stessi arzachenesi e i sardi: avrebbe creato non solo una destinazione turistica d'eccellenza, ma tracciato un modello di sviluppo basato sul rispetto dell’ambiente e dell'identità locale che oggi tutto il mondo ci invidia».

Fu lui – è scritto nella delibera comunale - a dar vita al villaggio di Porto Cervo, fondò il Consorzio Costa Smeralda, istituì lo Yacht Club Costa Smeralda e pose le basi per il consolidamento di quello stile che avrebbe reso famosa la Sardegna nel mondo. Tra le altre cose, fondò nel 1963 Alisarda, la compagnia aerea che sarebbe poi diventata Meridiana e, infine, Air Italy.

