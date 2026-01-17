La Women Torres piazza un altro colpo sul mercato delle straniere: ha firmato la centrocampista giapponese Haruka Kubota. La giocatrice classe 1998 ha già svolto il suo primo allenamento con le rossoblù e sarà a disposizione di mister Emanuele Riu in vista del delicatissimo derby di domani 18 gennaio contro la Tharros.

La centrocampista giapponese proviene dall’Aland United squadra che milita nella Briotech Kansallinen Liiga 2025 (prima divisione finlandese), dove ha totalizzato 22 presenze condite da 7 reti. Con il club di Lemland ha chiuso il campionato al terzo posto in classifica. In Giappone Kubota ha giocato con il Sanfrecce Hiroshima.

Il direttore sportivo della Women Torres Paolo Scriboni la descrive così: “Kubota è una centrocampista polivalente, dotata di tecnica, sagacia tattica e una grande dedizione al sacrificio. Tutti fattori che le permettono di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Siamo convinti che Kubota sarà un valore aggiunto per la Torres, non solo per le sue qualità calcistiche, ma anche per quelle umane. È una ragazza con un entusiasmo coinvolgente, impreziosito dalla cultura del paese da cui proviene che la renderà un innesto importante sia sul campo che fuori”.

