Per la gara di Eccellenza di questo pomeriggio Buddusò- Nuorese, sarà vietata la vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella Provincia di Nuoro.

La decisione è stata presa dal prefetto di Sassari per questioni di ordine pubblico. Come è noto analogo provvedimento è stato disposto sulla gara sempre di Eccellenza Santa Teresa-Tempio con divieto di accesso per tifosi del Tempio.

