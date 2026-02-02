Anche Can Yaman a Sanremo. A salire sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini martedì 24 febbraio, prima serata del festival, sarà l'attore turco 36enne reduce dal successo di “Sandokan”, la fiction di Rai1 che lo ha visto nei panni dell'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, cinquant'anni dopo la celebre serie interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima, e che ha raccolto una media di oltre 5,4 milioni di telespettatori e del 30.8% di share.

A seminare l'indizio è stato Carlo Conti, postando sul suo profilo Instagram un meme che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo “Carlokan” e una sola parola nel post "co-co". Poi la conferma ufficiale della Rai.

Nato a Istanbul l'8 novembre 1989, noto al pubblico italiano per aver preso parte a serie Rai come "Che Dio ci aiuti 6”, ma anche “Viola come il mare” o “Il Turco”, in onda su Canale 5, Yaman è attualmente impegnato, per la prima volta, in Spagna nelle riprese della serie "El laberinto de las mariposas", un thriller romantico, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. Prossimamente tornerà sul set per la seconda stagione di “Sandokan”.

Di recente l'attore è stato protagonista di un caso di cronaca: fermato a Istanbul nell'ambito di un'operazione anti-droga, con un blitz in vari locali notturni della metropoli, è stato subito rilasciato. Il giorno dopo ha postato sui social un'immagine scattata a Roma, con il Colosseo sullo sfondo: «La stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copia/incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo», ha scritto. «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata