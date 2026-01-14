Nel campionato di Seconda Categoria, al ritorno in campo dopo la lunga sosta, non si sono registrati, nei gironi F e H, che raggruppano le squadre Galluresi, grandi cambiamenti.

Partendo da quello H, che le comprende quasi tutte, il Tavolara si conferma solitario ed imbattuto in vetta, con 38 punti, dopo aver superato in trasferta la Budonese (8). Alle sue spalle a quota 33, c'è una nuova coppia formata da Golfo Aranci e Palau, formatasi dopo lo scontro diretto, che ha visto prevalere i Golfarancini. Ad otto lunghezze di distanza da questo duo, il Porto San Paolo (25), uscito sconfitto dal confronto col Porto Rotondo, che ora lo tallona con 23. Dopo il pareggio di Alà (19), il Porto Cervo si porta al sesto posto con 22. A seguire La Salette (21), che così come il Palau non ha ancora "inaugurato" la casella dei pareggi, ed è stata sconfitta a Loiri (11).

Il Biasì, vittorioso sul Siniscola 2010 (1), si porta al nono posto con 18. Due punti sotto, 16 , il Funtanaliras Monti,corsaro a Trinità (13). Il Loiri , per finire, ha compiuto un passo avanti , portandosi al terz'ultimo posto con 11. A chiudere la classifica La Budonese (8) ed il Siniscola 2010 (1). Nel girone F ha condurre la classifica con 31 punti, la Folgore Tissi. Un punto sotto, 30, il Castelsardo , che fa fatto suo, in trasferta ,il derby , col Codaruina (18). Lo Sporting Paduledda (23), è quarto , guadagnando una posizione dopo il pari con la Turritana. Il Laerru (19), superato dalla capolista , occupa il sesto posto. Il già citato Codaruina (18), ottavo. Ottiene un punto in trasferta, ma rimane ultima la Viddalbese (7). Per concludere una particolarità del calendario in occasione del prossimo turno: nel girone F , si troveranno di fronte , sabato 17, prima e seconda della classe , ovvero Atletico Castelsardo , secondo con 30 punti , che in casa affronterà la Folgore Tissi, prima della classe con 31. Stesso discorso in quello H: Tavolara, prima, contro Golfo Aranci, secondo.

