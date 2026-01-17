Cinque nuovi innesti in casa Pirri: rinforzata la rosa per la seconda parte di stagioneLe new entry sono Simone Renna, Alessandro Luciano, Federico Ojeda, Tommaso Catta e Daniele Pilosu
Il Calcio Pirri rinforza la propria rosa in vista della seconda parte della stagione. La società rossoblù, attraverso il direttore sportivo Stefano Siddi, ha ufficializzato l’arrivo di cinque nuovi calciatori, pronti a mettersi a disposizione di mister Davide Meloni.
Si tratta di Simone Renna, Alessandro Luciano, Federico Ojeda, Tommaso Catta e Daniele Pilosu, innesti che vanno a rafforzare tutti i reparti con un mix di giovani prospetti ed elementi di esperienza.
Tra i pali arriva Simone Renna, portiere classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio fino alla Primavera, con diverse panchine in Serie A. In carriera ha vestito anche le maglie di Puteolana, Locri, Atletico Uri e Cus Cagliari.
Sulle corsie esterne si aggiunge Alessandro Luciano, classe 2003, esterno basso o alto, con trascorsi in Iglesias, Guspini, Castiadas e Atletico Cagliari.
A supporto del reparto offensivo arriva Federico Ojeda, classe 1994, trequartista o seconda punta, forte di una lunga esperienza maturata con Aritzo, Seulo, Tharros, Castiadas, Selargius e Sarroch.
Rientro in rossoblù per il giovane Tommaso Catta, seconda punta classe 2008, che torna a Pirri dopo l’esperienza annuale nel settore giovanile del Cagliari Calcio.
Completa il quadro Daniele Pilosu, attaccante classe 1996, con un curriculum importante che include La Palma Monteurpinu, Samassi, Torpè, Porto Rotondo, Ghilarza, Sant’Elena, Guspini e Castiadas.
Cinque nuovi innesti che ampliano le soluzioni a disposizione di mister Meloni, offrendo qualità, esperienza e profondità alla rosa per affrontare al meglio la seconda metà della stagione.