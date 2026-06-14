Dopo l’ottima stagione appena conclusa, culminata con una salvezza raggiunta senza particolari affanni, il San Vito si prepara a disputare il quarto campionato consecutivo di Prima Categoria.

La società ha confermato in blocco lo staff tecnico, con Angelo Padiglia alla guida della squadra e Mauro Padiglia nel ruolo di vice allenatore. L’obiettivo della società biancoceleste è quello di mantenere l’ossatura della rosa che ha ben figurato nell’ultimo torneo, inserendo al contempo due nuovi elementi: un attaccante e un centrocampista, per proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

«È stata una stagione molto positiva», afferma Angelo Padiglia. «Abbiamo sempre navigato in acque tranquille, conquistando con pieno merito la permanenza nella categoria, nonostante avessimo perso alcuni elementi importanti rispetto alla stagione precedente».

Sul taccuino della dirigenza figurano l’attaccante Tassi, proveniente dal Sestu, e il centrocampista Vincis, in uscita dal Tertenia. Le trattative sono ancora in corso.

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