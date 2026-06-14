Si è disputata sul campo neutro del Comunale di Orosei la finale playoff di Terza Categoria.

L'Atletico Maddalena si è aggiudicato la finale per il primo posto superando il Barbagia Sport con il punteggio di 3-1. Una gara combattuta e ricca di emozioni, nella quale la formazione maddalenina ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, imponendo il proprio gioco e conquistando meritatamente il successo finale.

Nella finale valida per il terzo posto, allo stadio Comunale Anton Giulio Cabras, l'Atletico Uta ha avuto la meglio sul Cus Sassari con un netto 3-0. Una prestazione convincente da parte della squadra campidanese, capace di controllare il match dall'inizio alla fine e di chiudere la stagione con una vittoria prestigiosa.

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