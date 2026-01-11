Cannonau Jerzu, è ufficiale: Marco Piras esonerato, atteso il nome del sostitutoIl matrimonio durato 54 giorni ha portato cinque sconfitte in sette partite
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Marco Piras non è più l’allenatore del Cannonau Jerzu. La fine del matrimonio durato 54 giorni, che ha portato cinque sconfitte in sette partite, è stata ufficializzata con un comunicato alle 18.08 di oggi. «La società ha deciso di sollevare mister Piras dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra».
Ai consueti ringraziamenti, che accompagnano i comunicati di interruzione dei rapporti, non seguono novità sul successore di Piras. Il Cannonau nominerà un sostituto nei prossimi giorni. Non si esclude una soluzione interna.
Piuttosto remota la possibilità di un ritorno di Andrea Piccarreta, che si era dimesso lo scorso novembre dopo il 3-3 di Pirri. Attualmente i biancoverdi sono quintultimi nel girone A di Promozione.