Il lutto
18 luglio 2026 alle 11:12aggiornato il 18 luglio 2026 alle 12:16
Addio a Giovanni Deiana, storico direttore generale della presidenza della RegioneNuorese, aveva 58 anni: era da tempo malato
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Giovanni Deiana, storico direttore generale della presidenza della Regione, è morto all’età di 58 anni.
Nuorese, classe 1967 (era nato il 22 ottobre), ha guidato a lungo la macchina amministrativa degli uffici di vertice dell’ente.
Da tempo malato, il suo cuore ha smesso di battere su un letto dell’hospice del capoluogo barbaricino.
Il funerale è fissato per domani a Nuoro.
(Unioneonline/E.Fr.)
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