Giovanni Deiana, storico direttore generale della presidenza della Regione, è morto all’età di 58 anni. 

Nuorese, classe 1967 (era nato il 22 ottobre), ha guidato a lungo la macchina amministrativa degli uffici di vertice dell’ente.

Da tempo malato, il suo cuore ha smesso di battere su un letto dell’hospice del capoluogo barbaricino. 

Il funerale è fissato per domani a Nuoro.  

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata