Atletico Uri-Women Torres 1-0: le padrone di casa vincono l'andata della Coppa ItaliaDecisivo un gol di Saba a tre minuti dal termine della gara
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L'Atletico Uri sfrutta il fattore campo e si impone per 1-0 sulla Women Torres nell'andata del turno preliminare di Coppa Italia di serie C femminile.
Gara combattuta e apertissima fino all’ultimo minuto quella andata in scena al Ninetto Martinez di Uri. La squadra di casa colpisce una traversa al 22' con l'ex Valentina Congia. La Torres invece spreca in apertura di ripresa con Sotgiu, che viene servita a tu per tu con il portiere e, solo per questione di centimetri, non riesce a battere a rete.
Ancora Sotgiu di testa sfiora l'incrocio dei pali. Nel finale, all'87’, l’Atletico Uri trova la via del gol con Saba, abile nello sfruttare a dovere il cross di Nolasco, andando a rete di testa da posizione ravvicinata.