Nonostante il campionato iniziato, l'Uta porta a casa un nuovo innesto per la stagione 2026-2027. È ufficiale l'arrivo di Marco Contu. Il portiere classe 1996 si unisce ai colori biancoverdi dopo aver giocato con l'Arbus Guspini nella scorsa annata.

L'estremo difensore conta diverse esperienze tra Prima Categoria e Promozione, culminate però dall'annata 2017-2018 all'Orrolese in Eccellenza. Tra le altre Frassinetti Elmas, Gemini Pirri, Andromeda, Vecchio Borgo Sant'Elia, Sestu e Verde Isola. Contu sarà già arruolabile dalla prossima giornata dell'Uta, impegnato in trasferta proprio contro l'Arbus Guspini in trasferta.

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