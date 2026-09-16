Ci sono vittorie che si conseguono sul campo ma quando si parla di settore giovanile la vera vittoria è quella di continuare a dare garanzia di continuità e serietà: un anno fa, tra mille peripezie nasceva la ASD di calcio San Giovanni Suergiu e si ritrova oggi a festeggiare i 12 mesi di vita. Il nuovo club sulcitano ha infatti compiuto il giro di boa del primo anno, addirittura incrementando i numeri, e affronterà la stagione 2026/2027 con quasi tutte le categorie del settore giovanile, dai piccoli amici ai giovanissimi, oltre al gruppo micro dedicato ai bambini nati nel 2022 e nel 2023. Non sarà presente la categoria Allievi.

La società, guidata dal presidente Christian Milani, col presidente onorario Aurelio Locci, il vice Piero Porcu e la segretaria Francesca Dongu, ha già superato i 110 iscritti. Compongono lo staff il responsabile del settore giovanile Silvio Di Meglio, poi i tecnici ed educatori Daniele Bratzu, Erika Bratzu, Silvio Di Meglio, Tiziano Locci, Antonio Fanni, Mauro Carboni, Nicola Melis, Andrea Comparetti, Daniele Serra. Fra i collaboratori: Mattia Tidu, Luca Pisu, Andrea Uccheddu, Mattia Locci, Roberto Medda, Fabio Poles. L'allenatore della prima squadra è Roberto Montano, il collaboratore Claudio Fogu. "Per quanto riguarda il settore giovanile - sottolinea il presidente - l’obiettivo è confermare i numeri importanti della scorsa stagione, continuando a lavorare non solo sulla crescita tecnica dei ragazzi, ma soprattutto sul rispetto, sull’educazione e sui valori del campo". La scorsa stagione la prima squadra arrivò quinta in Terza Categoria: "Risultato andato oltre ogni rosea aspettativa e ottenuto al primo anno dalla fondazione della società: l’impegno sarà se possibile un ulteriore passo in avanti".

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