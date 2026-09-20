Il Latte Dolce cade di nuovo in casa. Il Città di Anagni espugna il campo dei sassaresi per 1-2, con un gol per tempo, ottenendo la prima vittoria dopo tre sconfitte, nella quarta giornata di serie D.

I padroni di casa subiscono fin dall’inizio la manovra degli ospiti che sbloccano il risultato già al 4° con Pralini che batte Cherchi di testa deviando in rete il traversone di Vasco. La reazione sarda è affidata a Pinna che, dalla distanza, conclude sopra la traversa. I biancorossi continuano a macinare gioco e vanno vicini al raddoppio in almeno quattro occasioni, di cui tre neutralizzate dal portiere.

L’allenatore, Michele Fini, mischia le carte in tavola nella ripresa ma, a parte un tiro di Biancu, il copione non cambia. Laziali invece lesti a ripartire nella metà campo isolana, in particolare grazie a Di Vico che, con una testata, accarezza l’incrocio al 52°. Sempre il 9 realizza il raddoppio al 57° su invito del solito Vasco, l’assist man più incisivo del Città di Anagni.

Il Latte Dolce non si demoralizza e alza il baricentro prendendo una traversa con Pulina. Ancora il 21 mette la freccia sull’out di sinistra in area ma il suo taglio viene bloccato da un fallo di mano. Rigore che lo stesso Pulina realizza trovando l’angolo all'80°. I lattedolcini si gettano in avanti e quasi pareggiano con Dumani e, in particolare, Saddi, che si vede respinto il tiro nell’area piccola. Il risultato non cambia e il Latte Dolce continua il suo periodo no.

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