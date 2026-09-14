Al via i tornei regionali di Eccellenza e Promozione di calcio. Sabato e domenica sono scese in campo anche le oristanesi.

In Eccellenza esordio con sconfitta per il Terralba F. Bellu, che cade per 3-1 sull’ostico campo del Taloro Gavoi. I terralbesi partono forte e dopo 10’ di gioco trovano il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Piras. Prima dell’intervallo, però, i padroni di casa ribaltano la situazione con Serra e Littarru (su rigore). Nella ripresa, chiude i conti Mameli.

In Promozione, girone A, i fari erano puntati sul derby tra Tharros e Arborea. Al Comunale di Oristano è la formazione ospite a imporsi, con un gol per tempo. Nella prima frazione è Pibiri, dopo la mezz’ora, a ribadire in rete un diagonale di Marco Atzeni. Nel secondo tempo, poco prima del fischio finale, è il giovane Cillano a battere il portiere di casa con un forte destro dal cuore dell’area. Da segnalare, inoltre, la bella cornice di pubblico (circa 400 persone presenti) che ha accompagnato l’esordio in campionato delle due oristanesi. Nello stesso girone, spicca la bella vittoria del Samugheo, contro l’Atletico Cagliari, per 3-0. Prestazione positiva della compagine allenata da Federico Trudu che trova le reti nel corso del secondo tempo. A sbloccare il risultato è Sardu, su rigore. A metà ripresa è Erbì a raddoppiare con una bellissima conclusione al termine di un’azione personale. Tris di Cugusi, nei minuti di recupero, in rete all’esordio.

Nel girone B, il Bosa inizia il campionato con un pareggio per 3-3 contro il Buddusò. Bosani che partono forte e vanno sul 3-0, grazie alle marcatore di Unali e alla doppietta di Carta. Gli ospiti reagiscono e con Marrone, Mandras e Ferrer riportano la partita in parità.

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