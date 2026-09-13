La prima giornata del girone B si apre nel segno delle goleade. Il Montealma ne fa sei al Thiesi, 6-1 con le doppiette di Diomede e Medas e i gol di Addis e Perugini; stesso punteggio per l'Ozierese, che ribalta il Li Punti. Gli ospiti passano al 10' con Zinellu, ma un minuto dopo Mandras pareggia e nel primo tempo arrivano anche il rigore di A. Fantasia e il gol di Foddai; nella ripresa Barracca, Gavim e ancora Fantasia fissano il 6-1.

Colpo esterno del Luogosanto, che passa 3-0 sul campo del San Giorgio Perfugas con Zela, Miscera e Groppi. Vittoria netta anche per il Campanedda, 3-0 all'Ovodda: apre Gamarra al 43' del primo tempo, poi Alonso al 9' della ripresa e Pitruzzello al 41' chiudono i conti.

Sorride la Macomerese, che espugna 2-0 il "Biagio Pirina" di Arzachena con la doppietta di Oliveira Da Silva, una rete per tempo: rigore al 37' del primo tempo e raddoppio al 13' della ripresa.

L'unico pareggio è quello di Bosa, dove i padroni di casa e il Buddusò si dividono la posta al termine di una gara da sei gol: 3-3 il finale.

Completano il programma Coghinas-Castelsardo e Macomer-Fonni, posticipate rispettivamente alle 18 e alle 17.30.

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