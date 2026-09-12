

Primo, storico successo esterno in Serie D per l'Ossese, che si impone 1-0 a Viterbo sul campo della Vigor Campagnano e si prende la rivincita dopo il ko in Coppa Italia. Decide un gol all'89': punizione perfetta di Nurra e testata vincente di Cabrera.

Nel primo tempo, chiuso a reti bianche, due squilli: al 33' Lauri va via e serve al centro Semeraro, che calcia a botta sicura ma trova il muro dei bianconeri; al 44' prova Mainardi dal limite, palla a lato di pochissimo. Nella ripresa l'Ossese sfiora il vantaggio al 22', sul cross tagliato di Gueli per Tapparello, con Sbraga che salva sulla linea di porta; al 36' Forzati si oppone a Busatto con un grande intervento e nel recupero respinge anche su Calì. Al 44' il colpo di testa di Cabrera che vale i tre punti alla prima trasferta in categoria.

Domani tocca alla Cos, ultima delle sarde a scendere in campo: alle 14.30, allo stadio Caporuscio di Pontinia, la squadra di Francesco Loi affronta l'Anzio. Dirige Marco Apuzzo di Terni.



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