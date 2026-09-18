Sarà una Nuorese senza la sua gente, quella che domani scenderà in campo contro l'Atletico Uri. Lo ha stabilito il Comitato Regionale Sardegna: la gara di Eccellenza tra Nuorese Calcio 1930 e Atletico Uri si disputerà in assenza di pubblico, su richiesta motivata dello stesso club barbaricino.

All'origine del provvedimento c'è un'ordinanza del sindaco che ha dichiarato inutilizzabile la tribuna dell'impianto. Senza quel settore, la società ha preferito giocare a porte chiuse piuttosto che rischiare soluzioni di ripiego.

Sempre in Eccellenza, cambia casa l'ASD Alghero: con decorrenza immediata le gare interne si giocheranno sul campo comunale "Mariotti" di Alghero, in via Vittorio Emanuele.

Seconda Categoria: la PGS Audax Capoterra sceglie la domenica mattina

Novità anche sul fronte degli orari. La PGS Audax Capoterra disputerà le proprie gare interne la domenica mattina alle 11:00, con effetto immediato.

Il valzer delle date

Il grosso delle modifiche al programma gare riguarda proprio la Seconda Categoria. A rettifica di quanto precedentemente pubblicato, Fortitudo Guspini–Monreale Calcio, in calendario il 26 settembre, si giocherà domenica 27 all'orario ufficiale. Stesso spostamento per La Pineta–Jupiter, che dal 26 slitta a domenica 27 settembre alle 16:00, per concomitanza con altra gara di categoria superiore.

È la stessa motivazione — la sovrapposizione con incontri di categoria superiore — a muovere le tre gare interne del Mulinu Becciu:

Mulinu Becciu–Sinnai Calcio a 11 , 27 settembre, ore 19:00

, 27 settembre, ore 19:00 Mulinu Becciu–Belvedere Villasalto , 11 ottobre, ore 19:00

, 11 ottobre, ore 19:00 Mulinu Becciu–PGS Club San Paolo, 25 ottobre, ore 18:30

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