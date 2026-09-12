La prima giornata dell'Eccellenza a girone unico consegna cinque vittorie e tre pareggi, e un messaggio forte dalla Gallura: il Santa Teresa travolge 5-0 la Nuorese con Siamparelli, Aiana, Minnelli e la doppietta di Salvi Costa. Nessuno ha fatto meglio, e per la Nuorese - già eliminata dalla Coppa a Gavoi - è un avvio pesante.

A Uri l'Atletico rimonta il Calangianus: al 2' Pozzebon porta avanti gli ospiti, poi Saba pareggia e al 6' della ripresa la doppietta (20' st e 27' st) di Mudrinski vale il 3-1. Il duello fra neopromosse a Bonorva va invece ai padroni di casa, che battono 2-1 la Villacidrese e ripetono il verdetto dello spareggio: Lemiechevsky segna al 39' del primo tempo, Cappai pareggia al 33' della ripresa e un minuto dopo Balbo decide la partita.

Al Monteponi finisce 0-0 fra Iglesias e Ilvamaddalena, in una gara dai due volti. «Un buon punto al termine di una dura battaglia, contro un'ottima squadra, in un campo dal quale non sarà facile uscire indenni», il commento dei galluresi: meglio l'Ilvamaddalena nei primi 45 minuti, con Galic alto al 4' e una gran parata su Fragnelli al 34', meglio l'Iglesias nella ripresa, soprattutto con l'ingresso del vivace Capellino, fermato prima da Macchi e nel recupero dalla traversa.

Vince anche il Taloro Gavoi, 3-1 sull'altra neopromossa Terralba: Piras illude gli ospiti, poi Serra, Littarru su rigore e Mameli ribaltano il risultato. Colpo esterno dell'Usinese, che passa 1-0 sul Tempio - gara giocata a Santa Maria Coghinas per l'indisponibilità del campo - con il gol di Sanna al 27' della ripresa: due delle quattro neopromosse partono con i tre punti.

Pari al Fra Locci di Tortolì, 1-1 con l'Alghero: Conti segna al 42' del primo tempo, Fadda risponde al 20' della ripresa. Nessun gol, infine, in Villasimius-Lanusei. In testa, dunque, il Santa Teresa con la miglior differenza reti, seguito a tre punti da Atletico Uri, Bonorva, Taloro Gavoi e Usinese.

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